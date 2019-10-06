Мужчина погиб при обстреле Украиной поселка Теткино в Курской области

Он скончался до прибытия скорой.

Мужчина погиб при обстреле со стороны Украины поселка Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 14 сентября. По словам Старовойта, в районе спиртзавода в поселке были зафиксированы прилеты. В результате обстрела был ранен водитель погрузчика. Мужчина скончался до прибытия скорой. Также Старовойт сообщил, что ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. В данном районе никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске.

Видео: Telegram / Роман Старовойт