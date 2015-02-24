В результате происшествия пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

Украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 20 августа. В результате атаки БПЛА на крыше вокзала начался пожар. В результате происшествия пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Старовойт отметил, что все оперативные службы прибыли на место. Подробности случившегося уточняются.

Ранее мы сообщали, что взрыв беспилотника возле "Москва-Сити" сняли на видео.

Видео: Telegram / SHOT