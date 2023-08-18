Взрыв беспилотника возле "Москва-Сити" сняли на видео

В Минобороны РФ прокомментировали инцидент.

Очевидцы сняли на видео момент взрыва беспилотника возле делового центра "Москва-Сити". Ролик распространился по социальным сетям. В кадре заметна яркая вспышка, которая сопровождалась громким звуком и взрывом. Далее над местом инцидента стал подниматься дым. В ближайших автомобилях после этого сработала сигнализация.

Напомним, что ранее очевидец говорил о том, что сбитый над Москвой дрон был белого цвета и напоминал по звуку и очертаниями небольшой вертолет. Он добавил, что его размеры составляли примерно 1,5 метра на 1,5 метра. Мужчина добавил, что БПЛА пролетел весь Кутузовский проспект, после чего упал и взорвался. Мэр города Сергей Собянин уведомил жителей столицы о том, беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны страны. Он пояснил, что обломки летательного аппарата рухнули в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Там обрушился павильон, расположенный на площади 30 квадратных метров. В российском министерстве по обороне заметили, что дрон противника пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области около четырех утра. В настоящее время месте падения обломков дрона работают экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

CNN показал кадры атаки украинского беспилотника на Крымский мост.

Фото и видео: Telegram / На видео видно, RT