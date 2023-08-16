CNN показал кадры атаки украинского беспилотника на Крымский мост

Глава СБУ Василий Малюк признался в военном преступлении киевского режима.

Служба безопасности Украины поделилась в социальных сетях кадрами момента июльской атаки беспилотника на Крымский мост. Информация распространилась через американский телеканал CNN. Иностранные журналисты объяснили, что в ролик показан взрыв, произошедший под автомобильной частью, а затем - железнодорожной частью конструкции. Также продемонстрирован сам морской дрон, который взорвался под переправой на полуострове.

Это первый случай, когда СБУ открыто взяла на себя ответственность за эту операцию сообщение американского телеканала

В интервью авторам эфира CNN глава СБУ Василий Малюк уточнил, что использованный беспилотник под названием Sea Baby ("Морской малыш") является результатом многомесячных разработок киевского режима. Специалист пояснил, что ни одна из частных компаний в этом процессе разработки не была замешана. При помощи такой аппаратуры СБУ недавно "ровели успешный обстрел Крымского моста, большого десантного корабля "Оленгорский горняк" и танкера SIG", по информации от Василия Малюка.

В Киеве установили трезубец вместо герба СССР на монумент "Родина-мать".

Фото и видео: CNN