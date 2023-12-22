В апреле в Петербурге ввели в эксплуатацию 104 тысячи кв. м жилья

Также в апреле было сдано 16 объектов общегражданского назначения.

В апреле 2024 года в Петербурге введено в эксплуатацию 104 102,00 кв. м жилья. Это 104 дома на 2 256 квартир, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером в апреле стал Красносельский район, где сдано 36 153,00 кв.м жилья (3 дома на 962 квартиры). На втором месте находится Невский район, где сдали 1 дом на 968 квартир общей площадью 34 928,70 кв.м. На третьем месте оказался Курортный район, где построили 2 многоквартирных дома на 7 585,80 кв.м жилья (79 квартир).

Также в апреле было сдано 16 объектов общегражданского назначения. Среди них: детский сад на 100 мест в Красногвардейском районе, реконструированная АЗС на Благодатной улице, детский сад на 110 мест в Невском районе, а также три склада в Пушкинском районе.

Креславский: "Надеюсь, что Петербург в 2024 году перевыполнит план объёма ввода жилья".

Фото: портал "Строительный Петербург"