Ограничения на дорогах в День Победы введут в Ленобласти

В частности, в деревне Ретселя состоится легкоатлетический пробег, в связи с чем движение на участке Павловского шоссе будет ограничено с 10:45 до 12:15.

Водителей Ленинградской области предупредили о временных изменениях в движении по некоторым региональным дорогам в День Победы, 9 мая. В частности, в деревне Ретселя состоится легкоатлетический пробег, в связи с чем движение на участке Павловского шоссе будет ограничено с 10:45 до 12:15.

В этот же день в Гостилицах и в направлении горы Колокольня также запланированы праздничные мероприятия, что приведет к затруднению движения по Гостилицкому шоссе с 13:00 до 14:00. Кроме того, с 12:00 до 13:00 будет ограничено движение по Песочной улице в Рощино, а с 12:00 до 14:00 - по Железнодорожной улице.

Водителям из Бугров также стоит учесть, что с 12:00 до 14:00 будет ограничено движение по Шоссейной улице, ближе к КАДу.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели из Ленобласти привлекались к работам 20 раз за неделю.

Фото: Telegram / Dorogi_lo