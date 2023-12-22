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Ограничения на дорогах в День Победы введут в Ленобласти
Сегодня, 12:56
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Ограничения на дорогах в День Победы введут в Ленобласти

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В частности, в деревне Ретселя состоится легкоатлетический пробег, в связи с чем движение на участке Павловского шоссе будет ограничено с 10:45 до 12:15.

Водителей Ленинградской области предупредили о временных изменениях в движении по некоторым региональным дорогам в День Победы, 9 мая. В частности, в деревне Ретселя состоится легкоатлетический пробег, в связи с чем движение на участке Павловского шоссе будет ограничено с 10:45 до 12:15.

В этот же день в Гостилицах и в направлении горы Колокольня также запланированы праздничные мероприятия, что приведет к затруднению движения по Гостилицкому шоссе с 13:00 до 14:00. Кроме того, с 12:00 до 13:00 будет ограничено движение по Песочной улице в Рощино, а с 12:00 до 14:00 - по Железнодорожной улице.

Водителям из Бугров также стоит учесть, что с 12:00 до 14:00 будет ограничено движение по Шоссейной улице, ближе к КАДу.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели из Ленобласти привлекались к работам 20 раз за неделю.

Фото: Telegram / Dorogi_lo

Теги: день победы, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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