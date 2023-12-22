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Спасатели из Ленобласти привлекались к работам 20 раз за неделю
Сегодня, 13:26
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Спасатели из Ленобласти привлекались к работам 20 раз за неделю

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В двух случаях потребовалась помощь спасателей при дорожно-транспортных происшествиях.

За период с 22 по 28 апреля 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области были привлечены к различным происшествиям 20 раз.

В двух случаях потребовалась помощь спасателей при дорожно-транспортных происшествиях. Также был один выезд на поисково-спасательные работы в лесу, где пострадал один человек.

Среди наиболее серьезных происшествий стоит упомянуть участие спасателей в ликвидации ДТП с участием шести автомобилей на трассе М-11. В результате этого дорожного происшествия пострадали семь человек.

Ранее мы сообщили о том, что дорожники Ленобласти показали процесс строительства новой дороги в Мурино.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ленобласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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