Спасатели из Ленобласти привлекались к работам 20 раз за неделю

В двух случаях потребовалась помощь спасателей при дорожно-транспортных происшествиях.

За период с 22 по 28 апреля 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области были привлечены к различным происшествиям 20 раз.

В двух случаях потребовалась помощь спасателей при дорожно-транспортных происшествиях. Также был один выезд на поисково-спасательные работы в лесу, где пострадал один человек.

Среди наиболее серьезных происшествий стоит упомянуть участие спасателей в ликвидации ДТП с участием шести автомобилей на трассе М-11. В результате этого дорожного происшествия пострадали семь человек.

Ранее мы сообщили о том, что дорожники Ленобласти показали процесс строительства новой дороги в Мурино.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО