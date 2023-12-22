Дорожники Ленобласти показали процесс строительства новой дороги в Мурино

Переход от станции метро к бульвару Менделеева будет иметь ширину 16 м. На каждом из четырех перекрестков с городскими улицами планируется оборудовать пешеходные переходы со светофорами и возможностью левых поворотов.

Дорожные службы Ленинградской области поделились информацией о ходе строительства новой улицы в западной части Мурино. Речь идет об участке от кругового перекрестка в направлении Ручьевского проспекта. Фотографии строящейся магистрали были опубликованы в Telegram-канале Dorogi_lo 2 мая.

Переход от станции метро к бульвару Менделеева будет иметь ширину 16 м. На каждом из четырех перекрестков с городскими улицами планируется оборудовать пешеходные переходы со светофорами и возможностью левых поворотов. Проход с Петровского бульвара в сторону метро останется на месте. Кроме того, будет создана разделительная полоса между двумя встречными потоками транспорта для предотвращения лобовых столкновений.

На представленных фотографиях видна подготовка территории строительства к началу перемещения инженерных сетей. Сюда входят трубы, провода и другие элементы инфраструктуры, которых в жилых районах обычно в избытке. Это позволит решить проблему пробок на Охтинской аллее и улице Шувалова, которые исчезнут после завершения строительства новой дороги.

Ранее мы сообщили о том, что началось строительство двух подземных пешеходных переходов на Московско-Дунайской развязке.

Фото: Telegram / Dorogi_lo