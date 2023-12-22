Жители Петербурга могут увидеть живое выступление участников “Новой Фабрики звезд” на ТНТ

Судьбу первого большого выступления решат сами зрители.

12 июня впервые зрители смогут увидеть живое выступление артистов "Новой Фабрики звезд". А уже завтра ТНТ открывает голосование за город, в котором "фабриканты" впервые выйдут на большую сцену. Увидеть живьем выступление молодых звезд, услышать песни, которые стали хитами, можно будет в одном из четырех городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань или Нижний Новгород. Куда именно приедут участники легендарного проекта, решат сами зрители!

"Новая Фабрика звезд" стартовала на ТНТ 3 марта. Наставниками культового проекта стали Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а в звездный дом для того, чтобы учиться азам шоу-бизнеса и из обычных талантливых ребят превращаться в суперзвезд, заехали 17 участников.

В команду Сергея Жукова попали Семен Полищук, Камилия Насретдинова, Александр Малахов, Нонна Еганян, Александр Круг, Дарья Кочнева, Габриэль Александров и Полина Быковская. Сергей Шнуров взял под "свое крыло" Лео Канделаки, Александра Филина, Эстер Горбадей, Марию Гордееву, Вадима Гладкова, Аркадия Евтушенко, Никиту Уфимцева, Софью Полозову и Анастасию Ким.

Участники проекта живут в звездном доме, где обучаются навыкам, необходимым любому артисту. Каждое воскресенье ребята выходят на сцену в большом отчетном концерте, чтобы показать, чему они научились за неделю. После выступления проект покидает один из номинантов на уход, которых каждую неделю определяют наставники и продюсеры шоу. Первым "Новую Фабрику звезд" неожиданно и благородно покинул Лео Канделаки. Он ушел вместо Никиты Уфимцева, сказав со сцены, что парню этот проект нужнее.

В каждом отчетном концерте "фабриканты" выходят на сцену вместе со звездами шоу-бизнеса, а также исполняют авторские песни. Среди тех, кто уже поддержал начинающих артистов на сцене были Валерия, Мари Краймбрери, Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, Сергей Лазарев, Татьяна Буланова, Иванушки International, Алсу, Бьянка, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Клава Кока и многие другие.

На протяжении 2,5 месяцев зрители наблюдают за жизнью участников в ежедневных выпусках "Дневников" проекта. Слезы и переживания, романтические отношения, появление творческих тандемов, споры и шутки — все это зрители видели на экране. Теперь же у них есть возможность увидеть новых звезд живьем в своем городе на концерте 12 июня!

Голосование за город первого живого выступления участников откроется на сайте сразу после отчетного концерта, который пройдет в это воскресенье 28 апреля на ТНТ.

Фото: ТНТ