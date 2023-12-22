Ленобласть развивает интеллектуальное видеонаблюдение

За I квартал 2024 года к системе подключены видеокамеры в городах Гатчина, Сланцы, Пикалево, деревне Юкки.

В 2023 году на территории Ленинградской области с помощью системы видеоаналитики аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" выявлены 342 правонарушений. Об этом рассказали в региональной администрации.

Сейчас к системе интеллектуального видеонаблюдения на территории региона подключено 3190 камер и 563 комплекса фото-видеофиксации. В комитете правопорядка и безопасности отметили, что для повышения эффективности системы приоритетной задачей является максимальное подключение к АПК "Безопасный город" видеокамер локальных систем видеонаблюдения — объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры, спорта, многоквартирных домов.

За I квартал 2024 года к системе подключены видеокамеры в городах Гатчина, Сланцы, Пикалево, деревне Юкки, проводятся мероприятия по подключению камер видеонаблюдения ФКУ УПРДОР "Северо-Запад".

В планах на ближайшее время подключение новых и модернизация действующих локальных систем видеонаблюдения в населённых пунктах области, развитие программного обеспечения системы, интеграция с проектами "Комфортная городская среда", развитие сети камер видеонаблюдения с возможностью распознавания государственных регистрационных знаков.

Ранее стало известно, что на майские праздники не будет реверсов из Петербурга в сторону Пскова.

Фото: администрация Ленобласти