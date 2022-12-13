Появилось видео с задержанием мужчины, который стрелял в омоновца в центре Петербурга

Около станции "Гостиный двор" иностранец дважды выстрелил в сотрудника ОМОНа. Злоумышленника удалось задержать. Видео опубликовали в tg-канале "112".
Сейчас за жизнь правоохранителя борются врачи Мариинской больницы. 30-летний пострадавший находится в реанимации.
Мужчина приехал ко входу станции метро "Гостиный двор" на такси. Он поставил на асфальт колонку и громко включил музыку. К неадеквату подошли сотрудники Росгвардии. Он выстрелил в одного из них из ружья.
Стражи порядка поймали дебошира. У преступника изъяли два ружья, два "коктейля Молотова", патроны.
50-летний Тигран Хачикян не смог вспомнить адреса, где был зарегистрирован и проживал.
Ранее на Piter.tv: в ГМЗ "Петергоф" посетительница размахивала пистолетом.
Видео: Телеграм / 112
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