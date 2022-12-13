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Появилось видео с задержанием мужчины, который стрелял в омоновца в центре Петербурга

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У преступника изъяли два ружья, два "коктейля Молотова", патроны. 

Около станции "Гостиный двор" иностранец дважды выстрелил в сотрудника ОМОНа. Злоумышленника удалось задержать. Видео опубликовали в tg-канале "112".

Сейчас за жизнь правоохранителя борются врачи Мариинской больницы. 30-летний пострадавший находится в реанимации. 

Мужчина приехал ко входу станции метро  "Гостиный двор" на такси. Он поставил на асфальт колонку и громко включил музыку. К неадеквату подошли сотрудники Росгвардии.  Он выстрелил в одного из них из ружья.

Стражи порядка поймали дебошира. У преступника изъяли два ружья, два "коктейля Молотова", патроны. 

50-летний Тигран Хачикян не смог вспомнить адреса, где был зарегистрирован и проживал. 

Ранее на Piter.tv: в ГМЗ "Петергоф" посетительница размахивала пистолетом.

Видео: Телеграм  / 112

 

 

Теги: видео, омон, ранили сотрудника омона, росгвардия, стрельба, стрельба около гостиного двора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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