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В ГМЗ "Петергоф" посетительница размахивала пистолетом
Сегодня, 15:16
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В ГМЗ "Петергоф" посетительница размахивала пистолетом

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Девушка требовала закрыть дворец.

В Петродворце агрессивная девушка угрожала пистолетом сотрудникам музея. Инцидент произошел накануне, 23 февраля, в в 17:42. По информации Piter.tv, хулиганку задержали. 

Одна из посетительниц Большого петергофского дворца оторвалась от группы и навела пистолет на смотрителя. Она потребовала закрыть дворец. Инцидент произошел на глазах о сотрудника службы безопасности, который смотрел на записи с камер наблюдения. Он вызвал группу быстрого реагирования. 

Злоумышлинницу задержали. Сейчас она находится в изоляторе. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: стали известны подробности нападения иностранца на сотрудника ОМОНа в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: гмз петергоф, петродворец, потребовала закрыть дворец, размахивала пистолетом
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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