В ГМЗ "Петергоф" посетительница размахивала пистолетом

Девушка требовала закрыть дворец.

В Петродворце агрессивная девушка угрожала пистолетом сотрудникам музея. Инцидент произошел накануне, 23 февраля, в в 17:42. По информации Piter.tv, хулиганку задержали.

Одна из посетительниц Большого петергофского дворца оторвалась от группы и навела пистолет на смотрителя. Она потребовала закрыть дворец. Инцидент произошел на глазах о сотрудника службы безопасности, который смотрел на записи с камер наблюдения. Он вызвал группу быстрого реагирования.

Злоумышлинницу задержали. Сейчас она находится в изоляторе.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv