Пернатые обитатели ГМЗ "Петергоф" переехали в зимний домик

В Петербурге и его окрестностях окончательно закрепилась прохладная погода, поэтому государственный музей-заповедник "Петергоф" организовал традиционный ежегодный переезд птиц в специальное зимнее жилище.

В специально оборудованном утепленном помещении парка Александрия разместились около 20-ти видов лесных певчих и экзотических птиц. Пернатым обеспечен полный спектр ухода: птицы получают витамины, проходят медицинский осмотр, анализы здоровья, а также специальные оздоровительные процедуры, включающие очистку оперения и обрезку когтей.

Сотрудники музея отдельно отмечают удачный опыт размещения амазонских попугаев, которые провели лето в павильонах Нижнего парка Петергофа. Эти птицы комфортно перенесли пребывание в непривычных условиях, хотя обычно предпочитают густую древесную растительность и влажный климат. В восточном вольере питомцы адаптировались замечательно и хорошо себя чувствуют.

Видео: ГМЗ "Петергоф"

