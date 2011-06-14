Петербуржцам рассказали, в чем Петергоф смог опередить Версаль

Одним из величайших достижений времен правления Петра Великого стала уникальная гидравлическая система водоснабжения музея-заповедника,сохранившаяся до наших дней.

Дворцово-парковый ансамбль Петергофа ежегодно посещает множество туристов со всего мира. Обычно его сравнивают с роскошным Версалем, ставшим вдохновителем великого замысла Петра I. Издание spb.aif.ru выяснило, в чем именно Петергоф превзошел своего французского "прародителя".

Споры о превосходстве одного ансамбля над другим продолжаются давно, но очевидцы обоих проектов единодушны в главном: самое значительное различие состоит в способности фонтанов непрерывно работать днем напролет. Во Франции фонтаны Версаля функционируют лишь два раза в неделю, радуя зрителей короткими сеансами по паре часов. Причина проста: вода поступает сюда посредством насосов, и при включении поливочной системы Париж и окрестности начинают испытывать дефицит влаги. Напротив, водоприточную систему Петергофа обеспечивали природные водоемы и искусственные каналы, спроектированные с учетом рельефа местности, благодаря чему она работает исправно вот уже три столетия.

Одним из величайших достижений времен правления Петра Великого стала уникальная гидравлическая система водоснабжения Петергофа, сохранившаяся до наших дней. Редко кто задумывается, каким удивительным гидростроительным шедевром является та самая инженерная конструкция, обеспечивающая непрерывную работу знаменитых фонтанных комплексов Петергофа. Первоначально Петр хотел построить свою собственную версию Версаля вовсе не в Петергофе, а в Стрельне, расположенной неподалеку от впадения реки Стрелки в Финский залив. Там тоже предполагалось устройство грандиозных водоемов и каскадов, а стройка стартовала стремительно.

Однако вскоре царь понял, что реализовать задуманное без механических насосов и притока большого объема воды непросто. Тогда возникла мысль перенести грандиозный проект в Петергоф, расположенный немного севернее, где тоже существовал удобный уклон для размещения многочисленных фонтанов, хотя ближайшей реки поблизости не было. Решение о переезде проекта принадлежало инженеру-гидротехнику Христофору Миниху, который руководил строительством водопроводящей системы. Несмотря на отсутствие природного водоема, схема распределения потоков показала себя удивительно эффективной, позволив организовать надежное снабжение водой и сохранить оригинальную концепцию императора.

Современные ученые сомневаются в однозначной принадлежности идеи именно Миниху. Историки архитектуры Александр Потравнов и Татьяна Хмельник утверждают, что заслуга принадлежит архитектору Николе Микетти, приглашенному Петром из Италии. Микетти сопровождал царя в поездках по Европе и предложил наиболее оптимальное расположение комплекса именно в Петергофе, поскольку прекрасно понимал принципы функционирования искусственных водоемов.

Но практическую реализацию грандиозного плана доверили русскому специалисту Василию Туволкову, которому Петр неоднократно поручал важные проекты, отправляя учиться искусству возведения каналов и мостов во Францию. Благодаря труду специалистов разных эпох сегодня туристы восхищенно останавливаются перед работой уникальной гидроэнергетической системы, возведенной по воле первого российского императора.

Ранее петербургский депутат рассказал о преображении Петергофа.

Фото: Piter.TV