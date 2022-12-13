Около входа на станцию "Гостиный двор" мужчина стрелял в сотрудника ОМОНа

Подозреваемому грозит 20 лет лишения свободы.

В центре Петербурга мужчина несколько раз выстрелил в сотрудника ОМОНа. Инцидент произошел около входа на станцию метро "Гостиный Двор". Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали множественные огнестрельные проникающие ранения живота. Мужчина находится в реанимации.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний уроженец Самарканда. Подозреваемому грозит 20 лет лишения свободы.

Подробности случившегося устанавливаются. На стрелка завели уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В Петербурге на 10 минут закрыли вход на станцию "Гостиный двор". На меру пошли ради безопасности пассажиров.

Ранее на Piter.tv: во время застолья на проспекте Героев пьяный мужчина подстрелил брата.

Видео, фото: Телеграм / Shot