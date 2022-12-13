В Петербурге на 10 минут закрыли вход на станцию "Гостиный двор"

На меру пошли ради безопасности пассажиров.

Сегодня, 24 февраля, на 10 минут закрыли вход и выход на станцию "Гостиный двор". На такую меру пошли из-за требования сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

В 12:37 вход в вестибюль станции "Гостиный двор" открыли. Сейчас метрополитен работает в обычном режиме.

По предварительным данным, меру ввели для безопасности пассажиров. Около входа в метро бегал вооруженный мужчина.

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Фото: Piter.tv