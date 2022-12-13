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В поселке имени Морозова школьница отравилась алкоголем во время посиделок с другом
Сегодня, 12:47
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В поселке имени Морозова школьница отравилась алкоголем во время посиделок с другом

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Школьница находилась с молодым человеком в гостинице. Известно, что мужчине 22 года.

В Ленобласти девочка отравилась алкоголем. Школьнице стало плохо во время празднования дня рождения ее друга, которому исполнилось 22 года. 

По информации Piter.tv, пострадавшую забрали в больницу из гостиницы в поселке имени Морозова.  Девочка находится в тяжелом состоянии.

Добавим, что шестиклассница проживает с мамой, семья на учете не состоит. На именинника составили административный протокол.

Известно, что ранее молодого человека оштрафовали за наркотики. Подробности дела неизвестны. 

Фото: pexels

Теги: девочка отравилась спиртным, мвд, отравилась алкоголем, полиция, поселок морозова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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