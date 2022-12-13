В поселке имени Морозова школьница отравилась алкоголем во время посиделок с другом

В Ленобласти девочка отравилась алкоголем. Школьнице стало плохо во время празднования дня рождения ее друга, которому исполнилось 22 года.
По информации Piter.tv, пострадавшую забрали в больницу из гостиницы в поселке имени Морозова. Девочка находится в тяжелом состоянии.
Добавим, что шестиклассница проживает с мамой, семья на учете не состоит. На именинника составили административный протокол.
Известно, что ранее молодого человека оштрафовали за наркотики. Подробности дела неизвестны.
Фото: pexels
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