В поселке имени Морозова школьница отравилась алкоголем во время посиделок с другом

Школьница находилась с молодым человеком в гостинице. Известно, что мужчине 22 года.

В Ленобласти девочка отравилась алкоголем. Школьнице стало плохо во время празднования дня рождения ее друга, которому исполнилось 22 года.

По информации Piter.tv, пострадавшую забрали в больницу из гостиницы в поселке имени Морозова. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Добавим, что шестиклассница проживает с мамой, семья на учете не состоит. На именинника составили административный протокол.

Известно, что ранее молодого человека оштрафовали за наркотики. Подробности дела неизвестны.

Фото: pexels