Во время застолья на проспекте Героев пьяный мужчина подстрелил брата

Накануне вечером, 23 февраля, на проспекте Героев во время застолья поссорились два брата. Один из них избил родственника и выстрелил ему в лицо из пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В полицию обратилась жена пострадавшего. Она попросила правоохранителей приехать на место случившегося. Женщина вызвала скорую помощь для супруга. Потерпевший в удовлетворительном состоянии госпитализирован. У него диагностировали огнестрельное ранение головы.
Когда стражи порядка прибыли домой к семье, дебошир уже убежал. Правоохранители начали поиски 36-летнего мужчины.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: на улице Лабутина мужчина устроил стрельбу из травмата.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа! (Таможенный конфискат). Корейский Видеорегистратор c радаp детектором предупредит o каждом радарe и кaмере, и даже o постe ДПС. Оснащен парктроником, датчиком движения и удара и камерой заднего вида и всего за 1990 руб.------ http://redirect.sk/konfiskatu