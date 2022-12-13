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Во время застолья на проспекте Героев пьяный мужчина подстрелил брата
Сегодня, 12:12
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Во время застолья на проспекте Героев пьяный мужчина подстрелил брата

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Между родственниками во время празднования Дня защитника Отечества произошла ссора. Один из них накинулся с кулаками на обидчика.

Накануне вечером, 23 февраля, на проспекте Героев во время застолья поссорились два брата. Один из них избил родственника и выстрелил ему в лицо из пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

В полицию обратилась жена пострадавшего. Она попросила правоохранителей приехать на место случившегося. Женщина  вызвала скорую помощь для супруга. Потерпевший в удовлетворительном состоянии госпитализирован. У него диагностировали огнестрельное ранение головы. 

Когда стражи порядка прибыли домой к семье, дебошир уже убежал. Правоохранители начали поиски 36-летнего мужчины.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: на улице Лабутина мужчина устроил стрельбу из травмата.

Фото: Piter.tv

 

Теги: драка, мвд, подстрелил брата, подстрелил во время застолья, полиция, проспект героев
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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Силина Регина
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