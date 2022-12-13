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На улице Лабутина мужчина устроил стрельбу из травмата
Сегодня, 12:05
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На улице Лабутина мужчина устроил стрельбу из травмата

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Подозреваемый признался, что на улице он поругался с неизвестными мужчинами.

Накануне вечером, 23 февраля, по Адмиралтейскому району бегал мужчина с пистолетом. Он устроил стрельбу у дома № 20/22 по улице Лабутина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчина напугал прохожих. Очевидцы вызвали полицию. Правоохранители задержали 52-летнего горожанина, они изъяли у  него травматический пистолет. 

Подозреваемый признался, что на улице он поругался с неизвестными мужчинами. Чтобы припугнуть обидчиков, он дважды выстрелил в воздух.

Полиция устанавливает обстоятельства и участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на Piter.tv: глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мальчика в петербургской школе.

Фото: Piter.tv

Теги: конфликт со стрельбой, мужчина с питолетом, полиция, стрельба из травмата, улица лабутина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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Силина Регина
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