На улице Лабутина мужчина устроил стрельбу из травмата

Подозреваемый признался, что на улице он поругался с неизвестными мужчинами.

Накануне вечером, 23 февраля, по Адмиралтейскому району бегал мужчина с пистолетом. Он устроил стрельбу у дома № 20/22 по улице Лабутина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчина напугал прохожих. Очевидцы вызвали полицию. Правоохранители задержали 52-летнего горожанина, они изъяли у него травматический пистолет.

Подозреваемый признался, что на улице он поругался с неизвестными мужчинами. Чтобы припугнуть обидчиков, он дважды выстрелил в воздух.

Полиция устанавливает обстоятельства и участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото: Piter.tv