Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мальчика в петербургской школе

Дети снимали потасовку на видео.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, которое завели после избиения мальчика в школе Московского района Петербурга. Известно, что ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. От ударов он даже потерял сознание. О проверке СК сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мать пострадавшего рассказала, что сотрудники школы не приняли меры, чтобы остановить драку. Кроме того, они не оказали 13-летнему учащемуся первую помощь.

Следователи проверят действия педагогов по защите прав несовершеннолетнего в конфликтной ситуации. Бастрыкин пообещал, что все виновные понесут ответственность.

Мама пострадавшего рассказала, что ее сына жестоко избили за то, что он вступился за одноклассника. Добавим, что дети снимали происходящее на видео.

Ранее на Piter.tv: в парадной дома на Светлановском проспекте мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку.

Фото: Информационный центр СК России