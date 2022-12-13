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В одной из школ Московского района подростки избили мальчика и сняли драку на видео
Сегодня, 17:59
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В одной из школ Московского района подростки избили мальчика и сняли драку на видео

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По словам мамы пострадавшего, учителя и другие сотрудники образовательного учреждения не предприняли никаких мер, чтобы остановить потасовку.

В школе Московского района дети избили мальчика и сняли свои действия на видео. Ролик появился в соцсетях.

Подробности случившегося стали известны 78.ru. Ребенок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а также инфицированную рану губы. От ударов подросток потерял сознание.

По словам мамы пострадавшего, учителя и другие сотрудники не предприняли никаких мер, чтобы остановить потасовку. Кроме того, ребенку не оказали первую помощь. 

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv

 

Теги: дети, жестокие подростки, избили школьника, полиция, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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