92-летнюю женщину перевели в больницу № 3.

Сегодня, 22 февраля, скорая забрала пенсионерку со множественными травмами из Боткинской больницы. У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга с формированием травматического кровоизлияния с двух сторон, множественные ушибы и ссадины на лице. Полицейские выясняют, где пожилая петербурженка получила травмы.

По информации "Невских Новостей", пострадавшая поступила в больницу имени Боткина 16 февраля. Врачи выяснили, что женщина болеет двухсторонней пневмонией. Пожилая петербурженка лежала в реанимации и отделении интенсивной терапии.

В медучреждении добавили, что у пациентки были травмы головы и лица неуставленной давности. Кроме того, исследования показали, что у бабушки произошел геморрагический инсульт. Именно поэтому ее и перевели в больницу № 3.

Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv