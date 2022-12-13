После падения рабочих с крана в Кудрово завели уголовное дело

Мужчины получили серьезные повреждения. Они погибли на месте случившегося.

Во вторник, 21 февраля, в Кудрово двое рабочих сорвались с подъемного крана. 18-летний и 20-летний кровельщики упали на асфальт с высоты 12-го этажа. Следственный комитет по Ленобласти проводит проверку. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло на строительной площадке ЖК "Кудровский парк". Известно, что мужчины поднимались наверх на подъемнике для стройматериалов. Для людей конструкция не предназначена.

Мужчины получили серьезные повреждения. Они погибли на месте случившегося. Добавим, что строители приехали в Петербург на заработки. Ранее они жили в Таджикистане и Узбекистане.

На место трагедии прибыли следователи и инспектор по охране труда. Они изъяли у застройщика документы и опросили других строителей.

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Фото: Pxhere