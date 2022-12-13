В Мурманске подожгли военкомат в День защитника Отечества

Пламя потушили за десять минут. В результате случившегося никто не пострадал.

В Мурманске подожгли военкомат на 23 февраля. Об этом сообщили в tg-канале "Shot".

Инцидент произошел утром на Капитана Орликовой. Пожарных вызвала жительница соседнего дома. Она почувствовала неприятный запах и поняла, что горит военкомат.

Пламя потушили за десять минут. В результате случившегося никто не пострадал.

Огонь охватил внешнюю часть оконной рамы здания. Подробности уточняются.

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Фото: Телеграм / Shot