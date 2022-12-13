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В Мурманске подожгли военкомат в День защитника Отечества
Сегодня, 15:12
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В Мурманске подожгли военкомат в День защитника Отечества

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Пламя потушили за десять минут. В результате случившегося никто не пострадал. 

В Мурманске подожгли военкомат на 23 февраля. Об этом сообщили в tg-канале "Shot". 

Инцидент произошел утром на Капитана Орликовой. Пожарных вызвала жительница соседнего дома. Она почувствовала неприятный запах и поняла, что горит военкомат. 

Пламя потушили за десять минут. В результате случившегося никто не пострадал. 

Огонь охватил внешнюю часть оконной рамы здания. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: фильм о женщинах ДНР "Ополченочка" покажут 24 февраля.

Фото: Телеграм / Shot

Теги: 23 февраля, день защитника отечества, мурманск, подожгли военкомат
Категории: Лента новостей, Новости России,

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