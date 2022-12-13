Фильм о женщинах ДНР "Ополченочка" покажут 24 февраля

События происходят на фоне улиц Луганска, Стаханова и Алчевска.

В пятницу, 24 февраля, на телеканале "Санкт-Петербург" впервые покажут фильм "Ополченочка". Кинокартину снимали на территории ЛНР.

Фильм рассказывает о трех жительницах Донбасса, которые в 2016 году оказались в одном танковом экипаже Народной милиции ЛНР и стали настоящими подругами.

В фильме можно услышать песни рок-группы "Зверобой" на стихи донбасской поэтессы Елены Заславской, а также песни Юлии Чичериной. События происходят на фоне улиц Луганска, Стаханова и Алчевска.

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Фото: Комитет правопорядка и безопасности ЛО