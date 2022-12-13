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Фильм о женщинах ДНР "Ополченочка" покажут 24 февраля
Сегодня, 13:14
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Фильм о женщинах ДНР "Ополченочка" покажут 24 февраля

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События происходят на фоне улиц Луганска, Стаханова и Алчевска. 

В пятницу, 24 февраля, на телеканале "Санкт-Петербург" впервые покажут фильм "Ополченочка".  Кинокартину снимали на территории ЛНР. 

Фильм рассказывает о трех жительницах Донбасса, которые в 2016 году оказались в одном танковом экипаже Народной милиции ЛНР и стали настоящими подругами. 

В фильме можно услышать песни рок-группы "Зверобой" на стихи донбасской поэтессы Елены Заславской, а также песни Юлии Чичериной. События происходят на фоне улиц Луганска, Стаханова и Алчевска. 

Ранее на Piter.tv: стало известно, что произошло с пилотом самолета, упавшего в Белгородской области.

Фото: Комитет правопорядка и безопасности ЛО

Теги: день защитника отечества, луганская народная республика, спецоперация, фильм ополченочка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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