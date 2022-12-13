Стало известно, что произошло с пилотом самолета, упавшего в Белгородской области

Летчик возвращался с боевого задания, когда произошла трагедия.

В Белгородской области разбился самолет Су-24. Летчик судна погиб. Об этом сообщили "РИА Новости".

Пилот решил катапультироваться во время крушения, но это не спало его жизнь. Самолет упал в безлюдной местности. От удара с землей бомбардировщик начал гореть.

Добавим, что летчик возвращался с боевого задания, когда произошла трагедия. Точная причина случившегося не названа. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за технической неисправности.

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Фото: Википедия