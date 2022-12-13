Ко Дню защитника Отечества фасады домов украсили световые инсталляции

Здания украшают образы русских воинов и эмблемы праздника.

В Петербурге в День защитника Отечества фасады домов украсили световые проекции. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".

Инсталляции можно увидеть по следующим адресам: Шпалерная улица, 44, Каменноостровский проспект, 26-28, Большой проспект В.О., 70, Кондратьевский проспект, 14, Новгородский проспект, 10, Московский проспект, 165.

Здания украшают образы русских воинов и эмблемы праздника. Световые проекции будут украшать город до 26 февраля с 18:15 до 08:10 часов.

Ранее на Piter.tv рассказали, куда пойти на 23 февраля в Петербурге.

Фото: Телеграм / Центр Новости