Куда пойти на 23 февраля в Петербурге

Piter.tv собрал события, которые будут проходить в День защитника Отечества.

Траурная церемония возложения цветов

В 11 часов утра на площади Восстания у обелиска "Город-герой Ленинград" начнется торжественно-траурная церемония. Петербуржцев приглашают принять участие в патриотической акции.

Фото: Piter.TV

Концерт в Государственном Эрмитаже

В 13:00 в главном музее Петербурга пройдет просветительский концерт "Музыка русского парада". Зрители услышат военные марши России в исполнении духового оркестра Санкт-Петербургского музыкального училища имени М. П. Мусоргского. Побывать на концерте могут те, кто купил входной билет в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа 23 февраля 2023 года. Мероприятие пройдет Фельдмаршальском зале Зимнего дворца.

Фото: Piter.TV

Молодежная акция, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями подготовил большую программу мероприятий в Московском парке Победы. С 10 утра до 16 часов дня здесь можно попробовать полевую кухню и увидеть выездную выставку автомобильной техники, спецоборудования и вооружения. На Центральной аллее в 10:00 состоится возложение цветов к памятнику Г. К. Жукову. Все желающие могут сделать фотографии в фотозоне. Кроме того, здесь проведут показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов.

Фото: Piter.TV

Тематические экскурсии в Государственном музее истории религии

В День защитника Отечества в музее истории религии в 12:00 и 14:00 собирают группы на экскурсию "Не в силе Бог, но в правде". Посетителям расскажут о подвигах князя Александра Невского и о других святых воинах. Петербуржцы узнают, какую роль играла церковь в героических событиях.

Кроме того, в музее проведут экскурсию "Меч: оружие или метафора". Посетителей будут ждать в 13:00 и 15:00. Горожане узнают, почему на православных иконах изображены вооруженные ангелы и святые воины. Также жителям Петербурга расскажут, зачем индийские божества держат в своих руках мечи и что означает игрушечный лук со стрелами над люлькой, которая стоит в зале архаических верований. Здесь можно разобраться в прямых и переносных смыслах оружия в религии.

Фото: Citywalls.ru

Салют на территории Петропавловской крепости

В День защитника Отечества небо над Северной столицей украсит артиллерийский салют. Его по традиции проведут на территории Петропавловской крепости. Пиротехника прогремит в 21.00.

Фото: Piter.TV

Тематическая неделя в Военно-медицинском музее

В рамках программы с 22 по 26 февраля петербуржцы могут ознакомиться с мультимедиа-проектам "Медики — Герои Советского Союза", "На страже здоровья воинов Красной Армии (медики в живописных работах из художественной коллекции Военно-медицинского музея)", а также погрузиться в документальный фильм 1942 года "Военная медицина на Западном фронте Великой Отечественной войны". Добавим, что увидеть медиапроекты можно по входным билетам в музей.

Также сотрудники музея подготовили несколько тематических экскурсий. Для любителей ходить по музею в гордом одиночестве создали маршрут, включающий посещение музейно-патриотического комплекса "Медицина Великой Победы" ( Музей Блокадной медицины, Музей памяти жертв нацизма, экспозиционное пространство "Гуманное оружие Победы"). Посетители будут осматривать экспонаты, слушая аудиогид. Заранее записываться на экскурсию не нужно, билеты можно купить в кассе музея.

25 февраля в 12:00 начнется авторская экскурсия Александра Поволоцкого. Гид проведет посетителей по музейно-патриотическому комплексу "Медицина Великой Победы". Стоимость: по входным билетам в музей.

Фото: Citywalls.ru

Главное фото: Piter.TV