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В парадной дома на Светлановском проспекте мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку
Сегодня, 10:12
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В парадной дома на Светлановском проспекте мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

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В полицию обратился отец пострадавшей.

В Калининском районе извращенец изнасиловал ребенка. Инцидент произошел в парадной дома на Светлановском проспекте.

По информации Piter.tv, накануне, 23 февраля, в полицию обратился папа 13-летней девочки. Он рассказал стражам порядка, что неизвестный мужчина напал на его дочь в подъезде дома. 

Стражи порядка проверили проверку. Они завели уголовное дело по факту изнасилования школьницы.

Подробности случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе пенсионерка пырнула ножом в живот пьяного сожителя дочери.

Фото: Pexels

Теги: извращенец, изнасиловал ребенка, мвд, педофил, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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