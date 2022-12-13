В парадной дома на Светлановском проспекте мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

В полицию обратился отец пострадавшей.

В Калининском районе извращенец изнасиловал ребенка. Инцидент произошел в парадной дома на Светлановском проспекте.

По информации Piter.tv, накануне, 23 февраля, в полицию обратился папа 13-летней девочки. Он рассказал стражам порядка, что неизвестный мужчина напал на его дочь в подъезде дома.

Стражи порядка проверили проверку. Они завели уголовное дело по факту изнасилования школьницы.

Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе пенсионерка пырнула ножом в живот пьяного сожителя дочери.

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