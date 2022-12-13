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В Петроградском районе пенсионерка пырнула ножом в живот пьяного сожителя дочери
Сегодня, 9:52
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В Петроградском районе пенсионерка пырнула ножом в живот пьяного сожителя дочери

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На место случившегося прибыли полицейские. Они задержали пожилую женщину.

Накануне, 23 февраля, в квартире на Малом проспекте Петроградской стороны, 52, пенсионерка ударила ножом сожителя дочери. Между ними до этого произошла серьезная ссора. 

По информации Piter.tv, пострадавший был сильно пьян. Его доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. У горожанина диагностировали ранение брюшной полости.

На место случившегося прибыли полицейские. Они задержали пожилую женщину. Выясняются обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Металлострое мужчина ударил по голове медсестру.

Фото: Piter.tv

Теги: малый проспект петроградской стороны, пенсионерка ранила мужчину, полиция, пырнула ножом сожителя дочери, пьяная потасовка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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