В Металлострое мужчина ударил по голове медсестру

Дебошир накинулся с кулаками на медработницу прямо в поликлинике.

Накануне, 22 февраля, в Колпинском районе злоумышленник напал на женщину. Пострадавшей оказалась медсестра местной поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Металлострой на Пионерской улице, 1. Средь бела дня хулиган ударил 52-летнюю женщину по голове.

Пострадавшей оказали помощь врачи поликлиники. Медсестру не стали госпитализировать.

На место нападения приехали полицейские. Они задержали драчуна. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: после падения рабочих с крана в Кудрово завели уголовное дело.

Фото: Piter.tv