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В Металлострое мужчина ударил по голове медсестру
Сегодня, 16:59
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В Металлострое мужчина ударил по голове медсестру

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Дебошир накинулся с кулаками на медработницу прямо в поликлинике.

Накануне, 22 февраля, в Колпинском районе злоумышленник напал на женщину. Пострадавшей оказалась медсестра местной поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Металлострой  на Пионерской улице, 1. Средь бела дня хулиган ударил 52-летнюю женщину по голове. 

Пострадавшей оказали помощь врачи поликлиники. Медсестру не стали госпитализировать.

На место нападения приехали полицейские. Они задержали драчуна. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv

Теги: металлострой, напал на медсестру, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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