Проект рассказывает о жизни 40 русских и советских первооткрывателей.

В нашей стране появился новый спецпроект "Россия — миру", посвящённый развитию науки. Все желающие имеют возможность ознакомиться с экспозицией как в онлайн, так и офлайн форматах. Пользователи Интернета и посетители музея "Россия — Моя история" могут узнать много нового о великих российских ученых и их достижениях. Об этом сообщили на портале "АиФ Санкт-Петербург".

История берет начало от открытий Ломоносова и продолжается до наших дней. Проект рассказывает о жизни 40 русских и советских первооткрывателей.

Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной. Конечно, представители старших поколений знают многие из этих фактов. Но у молодёжи сейчас таких знаний недостаточно. Наш проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение. Руслан Новиков, гендиректор издательского дома "Аргументы и факты"

Проект "Россия — миру" реализуется ИД "Аргументы и факты" совместно с музеем "Россия — моя история" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект представляет 40 видеолекций историка Константина Кудряшова. Ролики будут доступны для просмотра в интернете. Отметим, что прямо сейчас готовятся к открытию интерактивные выставочные экспозиции в мультимедийных исторических парках "Россия — моя история". Увидеть их можно будет в разных городах страны.

Фото: проект "Россия — миру" (скриншот)