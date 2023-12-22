  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"АиФ" представил новый спецпроект "Россия — миру" о развитии науки
Сегодня, 16:23
105
mapero Добавить в Яндекс.Новости

"АиФ" представил новый спецпроект "Россия — миру" о развитии науки

0 0

Проект рассказывает о жизни  40 русских и советских первооткрывателей.

В нашей стране появился новый спецпроект "Россия — миру", посвящённый развитию науки. Все желающие имеют возможность ознакомиться с экспозицией как в онлайн, так и офлайн форматах. Пользователи Интернета и посетители музея "Россия — Моя история" могут узнать много нового о великих российских ученых и их достижениях. Об этом сообщили на портале "АиФ Санкт-Петербург".

История берет начало от открытий Ломоносова и продолжается до наших дней. Проект рассказывает о жизни  40 русских и советских первооткрывателей.

Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной. Конечно, представители старших поколений знают многие из этих фактов. Но у молодёжи сейчас таких знаний недостаточно. Наш проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение.

Руслан Новиков,  гендиректор издательского дома "Аргументы и факты"

Проект "Россия — миру" реализуется ИД "Аргументы и факты" совместно с музеем "Россия — моя история" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Проект представляет 40 видеолекций историка Константина Кудряшова. Ролики будут доступны для просмотра в интернете. Отметим, что прямо сейчас готовятся к открытию интерактивные выставочные экспозиции в мультимедийных исторических парках "Россия — моя история". Увидеть их можно будет в разных городах страны.

Фото: проект "Россия — миру" (скриншот)

Теги: музей россия моя история, наука, россия миру
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии