Рождественский праздник провели в музее "Россия – моя история"

На концерте побывали свыше сотни горожан. Посетителей поздравил с Новым годом и Рождеством Дед Мороз.

В историческом парке "Россия – моя история" накануне, 7 января, отмечали Рождество. Православный приход Исаакиевского собора провел в музее концерт. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Перед посетителями выступили молодые артисты. Они пели песни, читали стихи и знакомили гостей с колядками. Также в историческом парке состоялась премьера спектакля "Преображение души или Чудовище и сокровище". В основу постановки лег сюжет знаменитой сказки "Аленький цветочек". История получила религиозную интерпретацию.

На празднике побывали свыше сотни горожан. Посетителей поздравил с Новым годом и Рождеством Дед Мороз.

Добавим, что самые маленькие посетители музея получили сладкие подарки.

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Фото: ВКонтакте / Россия - Моя история" Санкт-Петербург