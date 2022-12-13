Он отметил, что Северной столице помогает термин "Ладога работает".

Синоптик Александр Колесов объяснил, почему Петербургу повезло с погодой этой зимой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Колесов отметил, что Северной столице помогает термин "Ладога работает". По его словам, в холодную погоду над Ладогой образуются облака, которые при определенных направлениях северо-восточного ветра выносятся с акватории вместе со снегом и теплом.

Также синоптик подчеркнул, что в Петербург все же придут морозы, поскольку ветер в ближайшие сутки изменит направление. Он уточнил, что 8 января станет самым морозным днем в городе.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ожидается похолодание до –25 градусов.

Фото: Piter.tv