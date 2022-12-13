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В Петербурге ожидается похолодание до –25 градусов
Сегодня, 10:02
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В Петербурге ожидается похолодание до –25 градусов

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По словам синоптика, более чем на половине территории страны ожидается очень холодная погода.

В Петербурге ожидается аномальное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По его словам, более чем на половине территории страны ожидается очень холодная погода. Синоптик отметил, что в северо-западных регионах температура опустится ниже климатической нормы на 8-19 градусов. В самом Петербурге температура опустится до 23-25 градусов мороза.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге из-за холода будет действовать желтый уровень опасности.

Фото: Piter.tv

Теги: мороз, погода, похолодание, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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