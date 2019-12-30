США пытаются влиять на признание президентом страны Хуана Гуайдо.

Майкл Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле. Госсекретарь признал, что США совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы. Об этом политик заявил журналистам колумбийского телеканала Caracol TV.

Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет...Сегодня почти пять десятков стран признали Хуана Гуайдо законным лидером прокомментировал спикер

Целью Америки стало дать местному населению возможность провести свободные и справедливые выборы. В работе над этим заявлены представители Южной и Центральной Америки, Европы. Сейчас созданная стратегия "работает фундаментально" и США продолжит ее развивать. Власти США ввели жесткие ограничения против режима Николаса Мадуро.

Ранее Piter.tv писал о том, что составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году.

Видео: YouTube/NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State