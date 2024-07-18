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Жителям Петербурга врачи напомнили о мерах безопасности в жару
Сегодня, 17:04
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Жителям Петербурга врачи напомнили о мерах безопасности в жару

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На фоне высокой температуры у людей часто обостряются хронические заболевания.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врачи напомнили о мерах безопасности в жару. По прогнозу в Северной столице текущая неделя будет теплой и солнечной

Отмечается, что на фоне высокой температуры у людей часто обостряются хронические заболевания, а также повышается риск инсульта и инфаркта. Жара больше всего опасна для пожилых, беременных и маленьких детей. 

Самое серьезное последствие – это тепловой удар, который может привести даже к летальному исходу. Его симптомы: слабость, головокружение, тахикардия, снижение давления. В тяжелых случаях появляется спутанность сознания. 

Специалисты рекомендуют избегать прогулок с 12:00 до 16:00. При появлении признаков перегрева следует уйти в тень и выпить прохладной воды. Если состояние не становится лучше в течение 5-10 минут, то вызывайте скорую помощь. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жара, здоровье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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