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Неделя в Петербурге будет жаркой и солнечной
Сегодня, 9:48
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Неделя в Петербурге будет жаркой и солнечной

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Тепло продлит антициклон, оттесняя атмосферный фронт на юг.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю. 

Тепло продлит антициклон, оттесняя атмосферный фронт на юг. В регионе ожидается +25…+30 градусов в дневные часы. В городе 14 июля пройдут местами дожди, но их становится все меньше. 

Основные ливни, грозы, местами с градом пройдут сегодня снова по югу области. В меньшей степени они будут сохраняться и в течение завтрашнего дня, а затем прекратятся. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: петербургские дворы убрали после шторма 4 июля. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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