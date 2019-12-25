Неделя в Петербурге будет жаркой и солнечной

Тепло продлит антициклон, оттесняя атмосферный фронт на юг.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю.

Тепло продлит антициклон, оттесняя атмосферный фронт на юг. В регионе ожидается +25…+30 градусов в дневные часы. В городе 14 июля пройдут местами дожди, но их становится все меньше.

Основные ливни, грозы, местами с градом пройдут сегодня снова по югу области. В меньшей степени они будут сохраняться и в течение завтрашнего дня, а затем прекратятся. Александр Колесов, синоптик

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Фото: Piter.TV