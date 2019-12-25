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Петербургские дворы убрали после шторма 4 июля
Сегодня, 9:33
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Петербургские дворы убрали после шторма 4 июля

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Не выдержали напора стихии порядка 400 деревьев.

В Петербурге после ураганного ветра 4 июля убрали дворы. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

По поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина убирали упавшие деревья, чтобы обеспечить проход и проезд. Не выдержали напора стихии порядка 400 растений. Сотрудники жилищных агентств к 10 июля загрузили информацию об уборке в почти 2 тыс. кварталов, в их задачу входили смет мусора, листвы, веток и вывоз поваленных деревьев. 

Электронная система контроля позволила оперативно донести до ответственных за уборку задачу, а также отслеживать выполнение работ в режиме реального времени. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что Джазовый сквер в Петербурге откроется через месяц после масштабного благоустройства. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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