Петербургские дворы убрали после шторма 4 июля

Не выдержали напора стихии порядка 400 деревьев.

В Петербурге после ураганного ветра 4 июля убрали дворы. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

По поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина убирали упавшие деревья, чтобы обеспечить проход и проезд. Не выдержали напора стихии порядка 400 растений. Сотрудники жилищных агентств к 10 июля загрузили информацию об уборке в почти 2 тыс. кварталов, в их задачу входили смет мусора, листвы, веток и вывоз поваленных деревьев.

Электронная система контроля позволила оперативно донести до ответственных за уборку задачу, а также отслеживать выполнение работ в режиме реального времени. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

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Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга