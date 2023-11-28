Через петербургскую "Бронку" Беларусь направит млн тонн продукции в 2025 году

Грузовой терминал Большого порта Санкт-Петербурга становится основным экспортным хабом для Минска.

Республика Беларусь в 2025 году планирует перевезти около 7 миллионов тонн грузов через глубоководный терминал "Бронка", расположенный в Большом порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с делегацией Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым, передает "БЕЛТА". Александр Лукашенко выразил благодарность за поддержку проекта по созданию и расширению портовой инфраструктуры. Он напомнил, что инициатива по развитию терминала принадлежала президенту России Владимиру Путину.

Многое уже там сделано. Думаю, что вместе с вами мы еще больше сможем сделать. Но на этом этапе мы очень благодарны за ту поддержку, которую вы оказываете. Мы перевезем в этом году через этот порт около 7 млн тонн разных грузов. И сыпучих грузов, и нефтепродуктов. Будем грузить все. Будем развивать этот порт. Мы планируем (7 млн тонн — это совсем немного для нас) еще и в Мурманск выйти. Александр Лукашенко

Глава государства также сообщил, что "Бронка" рассматривается как основное направление выхода белорусской продукции на международные рынки. В качестве альтернативы он упомянул возможность использования Мурманского направления, добавив, что для этого потребуется значительное время и строительство новых мощностей "с нуля".

Ранее сообщалось, что в Петербурге 84-летнюю блокадницу подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей.

Фото: Морской порт Санкт-Петербурга