Поезд из Петербурга остановили на территории Белоруссии
Сегодня, 15:25
Состав Петербург - Брест задержался из за технической неисправности.

Поезд сообщением Санкт-Петербург — Брест совершил вынужденную остановку на территории Белоруссии из-за технических неполадок, пассажиров доставят к месту назначения с опозданием. 

Поезд №51, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Брест, 7 января сделал вынужденную остановку на территории Белоруссии. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Стайки — Можеевка. Состав отправился из Санкт-Петербурга 6 января в 18:26. Во время следования возникли технические неисправности, из-за которых движение поезда было временно приостановлено. Конкретные причины задержки в Белорусской железной дороге не уточнили.

В пресс-службе БЖД сообщили, что принимаются оперативные меры для организации дальнейшей перевозки пассажиров. По предварительным данным, поезд прибудет на конечную станцию в Брест с задержкой от полутора до двух часов.

Ранее на Piter.TV: поезд сбил насмерть лося на перегоне Саблино — Колпино. 

Фото: Piter.TV 

