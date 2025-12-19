В 2025 году ВВП в Беларуси достиг исторического максимума

Министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь представил позитивные экономические итоги 2025 года, отметив достижение исторического максимума валового внутреннего продукта (ВВП), оцениваемого в $88,6 млрд.
Выступая в журнале "Экономика Беларуси", Чеботарь подчеркнул, что, несмотря на внешние негативные обстоятельства, включая пандемию COVID-19, жесткую санкционную политику Запада и сбои в логистических сетях, экономика страны продемонстрировала впечатляющие успехи. Ключевым достижением назван ускоренный рост экономики, улучшение материального положения граждан и повышение стандартов жизни.
По его словам, Белоруссия вышла на историческое максимальное значение ВВП, достигнув отметки в $88,6 млрд. Экспорт товаров и услуг уверенно рос, демонстрируя прирост на 35% за прошедшие пять лет. По предварительным подсчётам, объёмы экспорта в 2025 году достигли рекорда последнего десятилетия, превысив $50 млрд.
Значительная роль принадлежит инвестиционному циклу, стабильно формирующему основу для дальнейшего развития. Инвестиции в капитальные активы третий год подряд превышают темпы роста самого ВВП, стимулируя инновационный рост, выпуск конкурентоспособной продукции и усиление производственной базы страны.
Благоприятные макроэкономические тенденции позволили добиться увеличения реальных располагаемых доходов населения на 23,4%, что значительно превосходит запланированные показатели в 20,2%. Контроль инфляции сыграл важную роль в обеспечении устойчивого финансового климата.
Кроме того, усилились производственные мощности и эффективность труда, обогнавшие среднегодовую динамику ВВП: промышленность увеличила продукцию на 15,2%, а производительность труда — на 13,7% за последние пять лет.
Ранее мы сообщили о том, что рост госдолга ЕС и еврозоны прогнозируется в 2026 году.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все