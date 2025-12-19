В 2025 году ВВП в Беларуси достиг исторического максимума

Значительная роль принадлежит инвестиционному циклу, стабильно формирующему основу для дальнейшего развития.

Министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь представил позитивные экономические итоги 2025 года, отметив достижение исторического максимума валового внутреннего продукта (ВВП), оцениваемого в $88,6 млрд.

Выступая в журнале "Экономика Беларуси", Чеботарь подчеркнул, что, несмотря на внешние негативные обстоятельства, включая пандемию COVID-19, жесткую санкционную политику Запада и сбои в логистических сетях, экономика страны продемонстрировала впечатляющие успехи. Ключевым достижением назван ускоренный рост экономики, улучшение материального положения граждан и повышение стандартов жизни.

По его словам, Белоруссия вышла на историческое максимальное значение ВВП, достигнув отметки в $88,6 млрд. Экспорт товаров и услуг уверенно рос, демонстрируя прирост на 35% за прошедшие пять лет. По предварительным подсчётам, объёмы экспорта в 2025 году достигли рекорда последнего десятилетия, превысив $50 млрд.

Значительная роль принадлежит инвестиционному циклу, стабильно формирующему основу для дальнейшего развития. Инвестиции в капитальные активы третий год подряд превышают темпы роста самого ВВП, стимулируя инновационный рост, выпуск конкурентоспособной продукции и усиление производственной базы страны.

Благоприятные макроэкономические тенденции позволили добиться увеличения реальных располагаемых доходов населения на 23,4%, что значительно превосходит запланированные показатели в 20,2%. Контроль инфляции сыграл важную роль в обеспечении устойчивого финансового климата.

Кроме того, усилились производственные мощности и эффективность труда, обогнавшие среднегодовую динамику ВВП: промышленность увеличила продукцию на 15,2%, а производительность труда — на 13,7% за последние пять лет.

