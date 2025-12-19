Рост госдолга ЕС и еврозоны прогнозируется в 2026 году

Проблематика долгов станет ключевой темой дискуссий в регионе.

В наступающем 2026 году государственный долг стран Европы ожидает устойчивый рост, обусловленный увеличением военных затрат и дефицитом бюджетов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на прогноз ученых Российской академии наук.

По оценкам исследователей, задолженность стран Евросоюза приблизится к 83,8% валового продукта, а среднее значение для зоны евро увеличится до 89,8%. Прогнозируемый дефицит государственных бюджетов оценивается Еврокомиссией в 3,4% для всего ЕС и 3,3% для еврозоны.

Проблематика долгов станет ключевой темой дискуссий в регионе, подчеркивают эксперты. Наибольшие трудности испытывают экономики Франции и Бельгии, где соотношение долга к ВВП перешагнуло рубеж в 100%. Сокращение бюджетных обязательств во Франции потребует сокращения расходов на сотни миллиардов евро, указали исследователи РАН.

Ранее сообщалось, что правительство Германии, лидирующей экономики европейского континента, готовится нарастить размер госдолга до беспрецедентных размеров — порядка 512 млрд долларов. Такая мера обусловлена необходимостью финансирования восстановления инфраструктуры и укрепления вооруженных сил, указывают аналитики Bloomberg.

Ранее мы сообщили о том, что цена на нефть марки Brent упала на фоне атаки США на Венесуэлу.

Фото: Pxhere