Цена на нефть марки Brent упала на фоне атаки США на Венесуэлу

В понедельник наблюдается тенденция к снижению цен на нефть, поскольку инвесторы анализируют последствия недавних событий в Венесуэле, произошедших в конце прошлой недели.

По информации ABC News, 3 января американский спецназ провел операцию в Венесуэле, в результате которой были задержаны президент Николас Мадуро и его супруга. Ожидается, что Мадуро предстанет перед федеральным судом в Нью-Йорке, в Манхэттене, где ему будут предъявлены обвинения, связанные с торговлей наркотиками, что может повлечь за собой несколько пожизненных заключений.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил о временном переходе управления Венесуэлой под контроль его страны, а также подтвердил сохранение американского эмбарго на венесуэльскую нефть. Венесуэла, некогда являясь крупным игроком на мировом нефтяном рынке, за последние два десятилетия значительно сократила объемы добычи. По данным Bloomberg, на данный момент она обеспечивает менее 1% мировых поставок, при этом добываемая нефть в основном направляется в Китай.

Нил Ширинг, аналитик Capital Economics, полагает, что любые кратковременные перебои в венесуэльской добыче могут быть легко компенсированы увеличением добычи в других регионах. Ожидается, что рост мирового предложения в ближайший год окажет давление на нефтяные котировки, приблизив их к отметке в $50 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs подтверждают свои прогнозы по ценам на нефть на 2026 год, отмечая умеренные риски для рынка, зависящие от дальнейшей санкционной политики США в отношении Венесуэлы.

Хелима Крофт, эксперт по сырьевому сектору RBC Capital, считает, что отмена санкций США против нефтяного сектора Венесуэлы позволит увеличить поставки на сотни тысяч баррелей в сутки в течение года.

