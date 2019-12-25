Полиция задержала похитителя мужчины в Мурино

Предварительно, конфликт между ними случился на почве ревности.

Правоохранители разбираются с участниками преступления в Мурино с похищением человека. Один из злоумышленников задержан, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 13 июля в полицию Всеволожского района обратился мужчина с информацией о том, что от дома по улице Шекспира похищен его 38-летний приятель. К машине Hyundai Solaris подъехал автомобиль Mercedes GL500, оттуда вышли двое, представившиеся полицейскими. Потерпевшего силой вытащили из иномарки, ударили ножом и увезли в неизвестном направлении.

Установлено местонахождение пострадавшего и его 47-летнего обидчика, их доставили в отдел для разбирательства. Оттуда первого госпитализировали в больницу с резаными ранами.

Предварительно, конфликт между мужчинами случился на почве ревности. В настоящее время разыскивают соучастников.

Ранее мы рассказывали о том, что за попытку изнасилования девочки на Суздальском озере задержан иностранец.

Фото: Piter.TV