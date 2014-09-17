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В Мурино мужчину ударили ножом и похитили на Mercedes
Сегодня, 9:19
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В Мурино мужчину ударили ножом и похитили на Mercedes

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По подозрению разыскивают 47-летнего жителя Северной столицы и его ровесника.

В Мурино в Ленобласти похитили 38-летнего мужчину, его насильно усадили в автомобиль злоумышленники, представившиеся полицейскими. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Преступление произошло на улице Шекспира. Потерпевшего заставили выйти из машины Hyundai Solaris и сесть в Mercedes GL500, им оказался рабочий шиномонтажа в Петербурге. Перед этим сотрудника ударили ножом. 

Иномарку нашли на Центральной улице в деревне Корабсельки. Неизвестные скрылись при попытке задержания, на авто стояли другие государственные знаки. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовно дела. По подозрению разыскивают 47-летнего жителя Северной столицы и его ровесника. 

Ранее на Piter.TV: ревнивец похитил знакомого и вывез в багажнике в лес в Киришском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: мурино, похищение человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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