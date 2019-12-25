Ревнивец похитил знакомого и вывез в багажнике в лес в Киришском районе

В результате задержали парней в возрасте от 18 лет до 21 года.

Полицейские задержали молодого человека, похитившего соперника и вывезшего его в лес вместе с друзьями. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 6 июля в полицию Киришского района обратился 46-летний мужчина, заявивший о том, что преследует автомобиль Toyota Corolla, где, предположительно, удерживают его 24-летнего сына. В лесном массиве возле деревни Авдетово были обнаружены машина и заявитель.

По словам потерпевшего, трое знакомых в заброшенном здании в деревне Кукуй нанесли ему телесные повреждения, после чего поместили в иномарку. Также злоумышленники забрали мобильный телефон.

В результате задержали парней в возрасте от 18 лет до 21 года. Один из них организовал похищение знакомого, к которому приревновал девушку. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивиста подозревают в убийстве знакомого из ревности и поджоге в поселке имени Морозова.

Фото: Piter.TV