Переменная облачность и до +29 градусов ожидается в Ленобласти во вторник

В ночное время суток прогнозируется прохлада с температурой воздуха от +14 до +19 градусов.

Главное управление МЧС России по Ленобласти информировало, что в ближайшую среду, 15 июля, днём столбик термометра поднимется до температуры от +24 до +29 градусов. В ночное время суток ожидается прохлада с температурой воздуха от +14 до +19 градусов.

Прогнозируется переменная облачность с прояснениями, а кое-где возможны кратковременные осадки и грозы. Ожидается усиление ветра: в ночной период преобладает северо-восточное направление со скоростью 3-8 метров в секунду, а днём скорость увеличится до 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление начнёт медленно снижаться.

Ранее мы сообщили о том, что дожди и грозы не убавят жару в Петербурге 14 июля.

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