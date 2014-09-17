Дожди и грозы не убавят жару в Петербурге 14 июля

Сегодня Петербург окажется под влиянием неподвижного атмосферного фронта, протянувшегося вдоль южного побережья Финского залива и направляющегося дальше на восток, в центр европейской части страны. Это приведет к краткосрочным дождям и возможным грозам, особенно сильные осадки возможны в южных районах региона, сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".
Ожидается, что температура воздуха достигнет отметки +27...+29 градусов, а в Ленинградской области — от +25 до +30 градусов.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, усиливаясь при прохождении грозовых фронтов. Давление немного снизится и стабилизируется на отметке около 760 мм ртутного столба, что соответствует нормальным показателям.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург побил температурный рекорд года по жаре.
Фото: Piter.TV
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