Русский музей продлил часы работы постоянной экспозиции Михайловского дворца

Русский музей принял решение продлить график работы постоянной экспозиции Михайловского дворца, учитывая многочисленные пожелания посетителей. Благодаря этому нововведению гости смогут посетить самую крупную коллекцию произведений русской живописи, скульптуры, иконописи, графики и народного творчества даже вечером. О расширенных временных границах объявили сотрудники музея в своем официальном Telegram-канале.
Посетители Михайловского дворца увидят шедевры знаменитых живописцев — Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова и многих других. Значительная часть экспонатов была собрана самим императором Александром III, инициатором основания Русского музея.
Теперь дворец работает по следующему расписанию:
– понедельник: с 10:00 до 20:00;
– вторник: выходной;
– среда и четверг: с 10:00 до 19:00;
– пятница, суббота: с 10:00 до 20:00;
– воскресенье: с 10:00 до 19:00.
Таким образом, возможность приобщиться к богатейшему наследию отечественного искусства теперь доступна посетителям значительно дольше.
Ранее мы сообщили о том, что масштабная выставка работ Айвазовского пройдет в Русском музее в 2026 году.
Фото: Telegram / Русский музей
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